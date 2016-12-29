29.12.2016 12:10:21

Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 289'a ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 289'a ulaştığı bildirildi.

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Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 289'a ulaştığı bildirildi.Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslara alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 289'a çıktı. Durumları ağır olanların sayısı 88. Yaralıların 127'si çocuk, 104'ü il dışına sevk edildi, 41'i hayatını kaybetti, tedavi gören 41 kişi de taburcu edildi.Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sevki devam ediyor.Öte yandan Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 7 ambulans ve 28 sağlık personelin bulunduğu belirtildi.