04.02.2017 12:44:05

Halep'e yardımlar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin dört bir tarafında toplana yardımlar malzemeleri Suriye'ye gönderiliyor.

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Türkiye'nin dört bir tarafında toplana yardımlar malzemeleri Suriye'ye gönderiliyor.Çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruşları tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyalarına destekler her geçen gün büyüyerek sürüyor. Kilis'e tırlar ile gönderilen yardımlar ihtiyaç durumuna göre ayrılarak, lojistik merkezlerine indiriliyor. Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar Kilis'teki lojistik merkezine getirildikten sonra tasnifleri yapılmasına müteakip Suriye'nin Halep, Azez kenti ve çevresinde kurulan çadır kentlere ihtiyaç durumuna göre gönderiliyor.Gelen yardımların içerisinde sünger yatak, giysi, gıda malzemesi, temizlik malzemesi başta olmak üzere ihtiyaç malzemeleri bulunduğu öğrenildi.