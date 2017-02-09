09.02.2017 17:05:49

Hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan her yerde aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan her yerde aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekiplerince her yerde çalışma başlatıldı. Polis ekipleri S.D.'yi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakaladı. S.D. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.