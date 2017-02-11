11.02.2017 17:35:16

Hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan çete üyesi yakalandı

Adana'da silahlı çete üyeliği suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası alan şahıs polis ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

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Adana'da silahlı çete üyeliği suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası alan şahıs polis ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.Merkez Seyhan ve Karaisalı ilçelerinde elebaşılığını Ahmet Yurter'in yaptığı ve 'PP Ahmet Çetesi' olarak bilinen silahlı suç örgütü, 2013 yılında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi. Ferman Kalem, Şinasi Ekizoğlu ve Önder Fakıoğlu'nun öldürülmesi, çok sayıda yağma, yaralama ve ihaleye fesat karıştırma gibi 23 suçtan yargılanan çete elebaşı Ahmet Yurter 132 yıl hapis, 28 sanık ise 2 ile 47 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Çetenin tetikçilerinden olduğu ileri sürülen İmdat Kasap da 33 yıl 4 ay ağır hapis cezası aldı.Yargılama sonrasında dosyası Yargıtay'a gönderilen ve tahliye edilen Kasap'ın cezası onandı. Kasap'ın cezasının onandığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık bir haftadan beri İmdak Kasap'ı takip eden ekipler, İmamoğlu ilçesinde saklandığı eve şafak vaktinde operasyon düzenledi.İmdat Kasap, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adana'ya getirilen İmdat Kasap, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.