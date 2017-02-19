19.02.2017 14:57:01

Hakkarigücü'nden Maraş ekibine gol yağmuru

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde Maraşgücü Kadın Futbol Takımını 7-1 mağlup etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde Maraşgücü Kadın Futbol Takımını 7-1 mağlup etti.Hakkari Şehir Stadyumunda oynanan maça Hakkari ekibi hızlı başladı. Aycan Arda ve Marta Diyan'ın attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Hakkarigücü, ikinci yarının ilk dakikalarında kalesinde gol buldu. Hakkarigücü Spor, üstün bir performans sergileyerek Aycan Arda ve Emine Demir'in attığı gollerle 7-1 maçı kazandı.Üstün performansıyla hem takım yöneticilerinden hem de taraftarlardan tam not alan yeni transfer Emine Demir, attığı 4 golle maçın gözdesi haline geldi.