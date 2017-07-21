21.07.2017 09:16:57

Hakkari ve Kandil'e hava harekatı!

TSK, Hakkari kırsalında ve Irak kuzeyi Kandil bölgelerinde, teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Hakkari kırsalında ve Irak kuzeyi Kandil bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgeleri ile yurt içindeki operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. İcra edilen hava harekatında, Hakkari'de 3, Kandil'de 4 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, bir doçka uçaksavar silah mevzii ve bir barınağın da imha edildiği belirtildi.