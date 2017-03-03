03.03.2017 10:48:43

Hakkari-Van karayoluna çığ düştü

Van karayolu üzerinde bulunan 2. Tünel mevkiine çığ düştü.

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Van karayolu üzerinde bulunan 2. Tünel mevkiine çığ düştü.İlkbahar mevsimiyle ısınan havadan dolayı Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan 2. Tünel mevkiine çığ düştü. Tünel girişine düşen çığ nedeniyle karayolu ulaşıma çift yönlü kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Durumun haber verilmesiyle kısa sürede böygeye gelen ekipler, düşen çığı temizleyerek karayolunu çift yönlü ulaşıma açtı.Ekiplerin düşen çığı temizlemesini cep telefonuyla kaydeden Erkan Kaya isimli yolcu, ilkbahar mevsiminin ilk günlerinde çığ sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi. Havanın ısınması ve yüksek kesimlere karla karışık yağmurun yağması sonucu karayoluna çığ indiğini ifade eden Kaya, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri ise, çetin ve zor bir kış mevsimi geçirdiklerini belirterek, yüksek kesimlerde biriken kar kütlelerinin havaların ısınması ve yağan yağmurla birlikte çığ olarak indiğini, bunun için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.