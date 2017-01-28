28.01.2017 13:56:56

Hakkari-Van karayoluna çığ düştü

Hakkari-Çukurca karayolunun 25'inci kilometresine çığ düştü.

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Hakkari-Çukurca karayolunun 25'inci kilometresine çığ düştü.Hakkari-Çukurca karayoluna, öğle saatlerinde çığ düştü. Hakkari-Van karayolunun 25'inci kilometresine düşen çığda, can ve mal kaybı olmazken Hakkari Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri temizleme çalışmaları başlattı. karayoluna saat başı düşen çığ nedeniyle yolcular kısa süreliğine de olsa yollarda mahsur kalırken, karayolu ekipleri ise 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor.Hakkari-Van karayolunda sabah saatlerinde de 4 ayrı noktaya çığ düşmüştü.