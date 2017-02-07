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Hakkari SGK'dan vatandaşlara müjde
07.02.2017 17:51:24

Hakkari SGK'dan vatandaşlara müjde

Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, iş yeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılar hakkında önemli açıklamada bulundu.

Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, iş yeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılar hakkında önemli açıklamada bulundu.

Hakkari SGK tarafından yapılan açıklamada, "SGK yönetim Kurulunun 02 Şubat 2017 tarihli ve 2017/46 sayılı kararı ile Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, iş yeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı kanun gereğince, 23 Aralık 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde kurumumuza verilmesi kaydıyla; 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş, mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ila 31 Mart 2017 tarihine kadar (31 Mart 2017 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma peşin ödeme tutarları ile taksitleri ve taksitlendirme taksitlerinin 510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın (30 Nisan 2017 ve 1 Mayıs 2017) tarihleri resmi tatil olduğundan 2 Mayıs 2017 tarihine kadar (02 Mayıs 2017 dahil) ertelenmesine, 1 Aralık 2015 ile 31 Mart 2017 döneminde 5510 sayılı kanunda belirtilen zaman aşımı sürelerinin işlememesine, ,ayrıca, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlendirmelerden yararlanan işverenler bakımından, bu durumun ihlal nedeni sayılmamasına, 1 Aralık 2015 ila 23 Aralık 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve 1 Aralık 2015 ile 2 Mayıs 2017 döneminde ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, erteleme kapsamındaki iş yerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasına, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına, erteleme kapsamındaki iş yerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına, erteleme kapsamındaki iş yerlerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle 6183 sayılı kanunun 79'uncu maddesine göre uygulanmış olan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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