04.02.2017 12:30:13

Hakkari'nin köy ve mezra yolunda karla mücadele sürüyor

Hakkari il genelinde kapalı olan 3 köy ve 11 mezra yolundaki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Hakkari il genelinde kapalı olan 3 köy ve 11 mezra yolundaki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından 55 iş makinesi ve 72 personel ile yapılan 2 haftalık çalışma sonucunda yüzlerce köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi yetkilileri ise, il genelinde yüzlerce köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını ifade ederek, halen kapalı bulunan 3 köy ve 11 mezra yolunda ise karla mücadelenin devam ettiğini söylediler.