Hakkari'nin köy ve mezra yolunda karla mücadele sürüyor
Hakkari il genelinde kapalı olan 3 köy ve 11 mezra yolundaki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari il genelinde kapalı olan 3 köy ve 11 mezra yolundaki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından 55 iş makinesi ve 72 personel ile yapılan 2 haftalık çalışma sonucunda yüzlerce köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi yetkilileri ise, il genelinde yüzlerce köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını ifade ederek, halen kapalı bulunan 3 köy ve 11 mezra yolunda ise karla mücadelenin devam ettiğini söylediler.