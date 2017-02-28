28.02.2017 13:04:58

Hakkari İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz tahliye edildi

Yaklaşık 1 yıl önce tutuklanan Hakkari İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz dördüncü duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Yaklaşık 1 yıl önce tutuklanan Hakkari İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz dördüncü duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında gürültü eylemi sırasında kolundan vurulan ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Hakkâri İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz'ın duruşması bugün görüldü. Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sibel Çapraz hakkında, "Örgüt üyeliği" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın 4'üncü duruşmasına Çapraz SEGBİS ile katılırken avukatları Davut Uzunköprü, Banu Güveren ve Harika Günay Karataş da hazır bulundu. Savcılık mütalaasından sonra savunma yapan Sibel Çapraz, bir aya yakındır ameliyat için hastaneden sıra beklediğini belirterek, "Ameliyatım riskli olduğu için doktorlar tereddütte kalıyor. Doktorun kendisi benim daha donanımlı bir hastanede ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Benim sadece bağırsaklarla ilgili ameliyat olmam gerekmiyor. Dört ameliyat geçirmem gerekiyor. Donanımlı bir hastanede ameliyat olmamın sağlanmasını istiyorum. Mütalaaya karşı savunmamı yazılı bir şekilde yapacağım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tanıkların alınan beyanları, Çapraz'ın delil karartma şüphesinin ortadan kalkmış olması gerekçesiyle yurt dışına çıkma yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile Çapraz'ın tahliye edilmesine karar verdi.Mahkeme ayrıca Çapraz'ın ateşli silahla yaralanması olayı ile ilgili olarak soruşturma başlatılması için Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.