10.02.2017 13:02:02

Hakkari Genç Gönüllüler Derneğinden eğitime destek

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği ve Enka Okulları Hayal Et Kulübü işbirliğiyle değişik okullarda okuyan yaklaşık 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği ve Enka Okulları Hayal Et Kulübü işbirliğiyle değişik okullarda okuyan yaklaşık 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.Hakkari'de 2011 yılında kurulan ve yaklaşık 317 genç üyesi bulunan Hakkari Genç Gönüllüler Derneği, okullarda drama, tiyatro ve sağlıklı okur yazarlık eğitimlerini sürdürüyor. Hakkari Genç Gönüllüler Derneği üyesi ve Hakkarihabertv yazarı Süleyman Seven, dernek üyelerinin tamamen gençlerden oluştuğunu söyledi. Seven, "Yazın sokakta çalışan çocuklara drama eğitimi verdik. Çocuk işçiliğinin önüne geçmek için gençlere müzik ve sinema eğitimi verdik. Yine yaz aylarında gençlere senaryo yazma eğitimleri verdik. Kitap okuma etkinlikleri yaptık. Kitap toplama kampanyası yürüttük ve toplanan kitapları dezavantajlı olanlara dağıttık. Konservatuara hazırlanan gençlerimize atölyeler açtık. Senaryosunu kendi yazdığım 'Cembeli Bnevş' tiyatro oyununu ve 'Salak Oğlum' oyunlarını oynadık ve bu tür sanatsal aktivitelerimiz devam ediyor. Önceki günlerde ise Hakkari Genç Gönüllüler Derneği ve Enka Okulları Hayal Et Kulübü işbirliğiyle değişik okullarda eğitimlerini sürdüren yaklaşık 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Eğitime olan desteğimiz kademeli bir şekilde devam edecektir" dedi.