31.07.2017 22:24:24

Hakkari'den 1 şehit daha

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan korucu, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakındaki Şine Köprüsü civarında mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik korucularına PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı. Yaklaşık iki ay önce yaşanan saldırıda ağır yaralanan 1 çocuk babası güvenlik korucusu Sabahattin Ayva, Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Ankara'da tedavisi süren Ayva, bugün yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit korucu Ayva'nın memleketi Hakkari'nin Üzüncü köyünde yarın toprağa verileceği öğrenildi.





