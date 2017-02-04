04.02.2017 13:49:13

Hakkari'deki miting ve yürüyüş güzergahları açıklandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de miting, yürüyüş güzergahları ve pankart asılacak yerleri açıklandı.

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Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de miting, yürüyüş güzergahları ve pankart asılacak yerleri açıklandı.Hakkari Valiliği resmi internet sitesinde miting ve yürüyüşlerin yerlerini harita ile açıklayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Valilik açıklamasında," Miting alanı: Hakkari Yeni Mahalle Devriş Eren Caddesi üzerinde Gupsi mevkii olarak bilinen, il merkezinden Otluca köyü istikametine giderken yolun sol tarafında bulunan Seyitoğlu beton şantiyesinin yaklaşık 25 metre altında bulunan boş düz alan. Yürüyüş güzergahı: 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre, Hakkari merkezde düzenlenecek olan gösteri yürüyüş güzergahı Hastane caddesinden Katramaz köprüsü istikameti (Sağlık caddesi) Katramaz köprüsü istikametinden Merzan spor sahasına kadar olan (mezran caddesi) yaklaşık 1 kilometre güzergahtır. Yürüyüşe geçmek üzere toplanacak yer dağılma yerleri 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanonuna göre, yapılacak gösteri yürüyüşlerindeki toplanma alanı yeri Hakkari devlet hastanesi önünde bulunan hastane kavşağıdır. Katramaz köprüsü sanayi yolu istikameti ile Katramaz köprüsü hastane kavşağını takiben Gençlik Caddesi ve Çölemerik caddesi istikametleri ile bu istikametlerin ara ve tatlı sokakları dağılma yerleridir. Afiş pankart asılacak yerler: 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre, düzenlenecek toplantılarda şehir merkezinde, belediye başkanlığının uygun göreceği yerler ile ilan panosu afiş ve pankart asılacak yerlerdir. Toplantı yapılacağı yer ve yürüyüş güzergahları üzerinde uygun yerlere afiş ve pankartlar asılabilir" denildi.