09.05.2017 11:13:15

Hakkari'deki eğitimcilerin Almanya ziyareti

HAKKARİ (İHA) â€' Hakkari'deki bir grup eğitimci, teknik eğitim gezisi kapsamında Almanya'daki ziyaretlerine başladı.

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HAKKARİ (İHA) â€" Hakkari'deki bir grup eğitimci, teknik eğitim gezisi kapsamında Almanya'daki ziyaretlerine başladı.Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında bir süre önce Almanya'ya giden Hakkarili 8 eğitimci, Almanya'nın Münih kentinde teknik ve meslek yüksekokullarını ziyaret ettiler. "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında Münih'teki teknik ve meslek okullarını ziyaret eden Hakkarili eğitimciler, Münih'teki eğitimciler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.11 gün boyunca Münih'teki okulları ziyaret edecek olan Hakkarili eğitimciler, daha sonra kente dönecekler.