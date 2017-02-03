03.02.2017 11:18:55

Hakkari'de yol açma çalışması

Hakkari'de kapalı olan 9 köy ve 46 mezra yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Hakkari'de kapalı olan 9 köy ve 46 mezra yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.Yoğun kar yağışı sonrası kapanan yüzlerce köy ve mezra yolu yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açılırken, halen kapalı olan köy ve mezralarda çalışmalar ise aralıksız olarak sürüyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, yüzlerce köy yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını, halen kapalı olan 9 köy ve 46 mezra yolunda ise karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.Kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler ise, kısa sürede yollarını ulaşıma açan ekiplere teşekkür ettiler.