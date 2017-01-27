27.01.2017 13:12:39

Hakkari'de yoğun sis

Hakkari'de akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk hava ve sise bıraktı.

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Hakkari'de akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk hava ve sise bıraktı.14 köy ve 71 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu Hakkari'de, sisli hava hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kalırken, görüş mesafesi ise yer yer 20 metreye kadar düşüyor. Emniyet ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları yönünde uyarılarda bulundu.