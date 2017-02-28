28.02.2017 10:03:33

Hakkari'de 'Vergi Haftası' kutlamaları

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 'Vergi Haftası' kutlamaları kapsamında Hakkâri Defterdarı Mehmet Ar, Vergi Dairesi Müdürü Aliye Salcı ve beraberindeki birim müdürlerini makamında kabul etti.

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Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Vergi Haftası" kutlamaları kapsamında Hakkâri Defterdarı Mehmet Ar, Vergi Dairesi Müdürü Aliye Salcı ve beraberindeki birim müdürlerini makamında kabul etti.Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Vali Toprak, Defterdar Mehmet Ar ve beraberindeki personelin haftasını kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Cüneyit Orhan Toprak'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Defterdar Ar, ülkede 1990 yılından itibaren her yıl kutlanan vergi haftasının bu yıl 28'ncisinin kutlandığını anımsattı.