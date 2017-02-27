27.02.2017 19:56:51

Hakkari'de terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada tuzaklanmaya hazır hale getirilmiş 3 tüp ele geçirildi

Hakkari'de bir mağarada teröristlerce tuzaklanmaya hazır hale getirilmiş 3 tüp bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar kapsamında ilimiz merkez Ağaçdibi köyü Keçili Deresi mevkisinde bulunan mağarada, PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgilerin elde edilmesi üzerine 27 Şubat 2017 günü mağarada yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde tuzaklanmaya hazır hale getirilmiş 3 küçük tüp ele geçirilmiş, patlayıcı imha timi tarafından usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir."