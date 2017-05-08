09.05.2017 14:13:58

Hakkari'de 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu yıl 8'incisini düzenlediği 'İnsan ve Tarım' konulu fotoğraf sergisi Hakkari'de açıldı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu yıl 8'incisini düzenlediği 'İnsan ve Tarım' konulu fotoğraf sergisi Hakkari'de açıldı.Hakkari Valiliği önünde gerçekleşen serginin açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vali yardımcıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hakkari İl Müdürü Vahap Şimşek ile kurum çalışanları katıldı. Serginin açılışının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.Sergi ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu yıl 8'incisini düzenlediği 'İnsan ve Tarım' konulu fotoğraf sergisini açtıklarını ve serginin perşembe günü ise Yüksekova ilçesinde açılacağını söyledi. Türkiye'nin geçtiğimiz yıllara kadar kendi kendisine yeten bir tarım ülkesi olduğunu belirten Vali Toprak, bu özelliğin zamanla azaldığını, ancak son dönemlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle tarım üretiminin canlandığını, hayvancılığın ise aktifleştiğini kaydetti.Hakkari'nin su kaynakları ve tarıma elverişli alanlar açısından avantajlı bir il olduğuna dikkat çeken Vali Toprak, huzur ortamının sağlanması ile birlikte Hakkari'nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin hayata geçirileceğini belirtti. Hakkari'nin Türkiye ortalamasının üzerinde bir hayvan potansiyeli olduğuna dikkat çeken Vali Toprak, "İlimizde şu anda 60-70 bin büyükbaş, 950 bin ile bir milyon civarında küçükbaş hayvanımız var. Cazibe merkezleri kapsamında da bizim valilik olarak önerdiğimiz tarım ve hayvancılık entegre tesisleri olarak hayata geçirilmesi ve buna uygun projelerin ve fabrikaların kurulması ile bu hayvanların her türlü girdisinden faydalanarak hem ülke ekonomisine hem de buradaki istihdama faydası olacaktır. Fakat bu rakamlar yüksek görünmekle beraber Hakkari potansiyelinin yarısından daha az bir rakamlardır. Huzur ortamının temin edilmesi ile bahsetmiş olduğumuz fabrikaların kurulması ile beraber gerek hayvancılık gerek ise de tarım alanında büyük bir patlama yapmayı planlıyoruz. Bu serginin buna bir başlangıç, bir ateşleme ruhu vermesi için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.