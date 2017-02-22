22.02.2017 15:57:59

Hakkari'de sertifika dağıtım töreni

HAKKARİ (İHA) â€' Hakkari'de yangın, kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlayanlara sertifika verildi.

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HAKKARİ (İHA) â€" Hakkari'de yangın, kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlayanlara sertifika verildi.Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 6331 sayılı İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işverenlerin çalışanlarına eğitim verilmesini zorunlu kılındığı belirtildi. Yetkililer, bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumlarda çalışan tüm yönetici, öğretmen, memur ve yardımcı personele iş güvenliği, yangın, kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) eğitimi verdiğini ifade ettiler.Kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlayıp belgelerini almaya hak kazanan personeller için M. Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sertifika töreni düzenlendi. Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Sivil Savunma Amiri Oktay Kızılkaya tarafından verdi. Kızılkaya, işyeri sağlığı ve güvenliğinin son zamanlarda sıkça gündemde yer bulduğunu ve bu durumun önemli bir konu olduğunu söyledi. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün topluma aşılanması gerektiğini vurgulayan Kızılkaya, bu kültüre sahip olmayanların ve bu konuda önlem almayanların çok acı sonuçlarla karşılaştığını ne yazık ki müşahede etmekteyiz. Çıkan İSG Kanunu sonrasında, dört iş güvenliği uzmanımızla müdürlük olarak Bakanlığın talimatları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda kurum ve okul var. Buraların emniyetli, sağlıklı bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu da ancak çalışanlarımızın eğitilmesi ile mümkündür. İSG konusunda ilçelerimiz dahil temel düzeyde eğitimler verdik. Merkezde yaklaşık 400 personel eğitimden geçirildi. Bu sayının yılsonuna kadar bin 300'e ulaşacaktır. İlçelerde de verilecek bu eğitimle toplam 4 bin 467 çalışanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Yine ilimiz 1. derece deprem bölgesi olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği ilçeler dahil tüm okullarımızda öğrencilere yönelik afet eğitimi ve deprem-yangın tatbikatları yapılmaktadır" şeklinde konuştu.