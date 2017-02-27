27.02.2017 16:19:40

Hakkari'de polisten öğrencilere anlamlı destek

Hakkari İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 'Mutlu Bir Gelecek İçin El Ele' projesi kapsamında öğrencile

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Hakkari İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla "Mutlu Bir Gelecek İçin El Ele" projesi kapsamında öğrencilere çanta, TEOG sınavına hazırlık kitapları ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.Merzan Mahallesi Cengiz Topel İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı. Okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler ellerindeki çiçeklerle Emniyet Müdürü Dilberoğlu ve beraberindekileri kapıda karşıladılar. Emniyet Müdürü Dilberoğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle yakında ilgilenerek kendilerine kek ve meyve suyu ikramında bulunduktan sonra okul çantası, TEOG sınavına hazırlık kitapları ve kırtasiye malzemesi dağıttılar.Müdür Dilberoğlu ve beraberindekiler, okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, söz konusu proje ile ilgili öğrencilere eğitim desteği veren Hakkari Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.(Feyzullah Taş / İHA)