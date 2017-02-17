18.02.2017 10:49:54

Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari'nin Durankaya beldesinin alternatif yolu olan 2600 rakımlı Şivekör Tepesi ile kayak merkezi yolundaki karla mücadele çalışmaları ikinci gününe girdi.

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Hakkari'nin Durankaya beldesinin alternatif yolu olan 2600 rakımlı Şivekör Tepesi ile kayak merkezi yolundaki karla mücadele çalışmaları ikinci gününe girdi.Yüzlerce köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, şehirden 12 kilometre mesafede bulunan 2600 rakımlı Durankaya beldesinin alternatif yolu olan Şivekör Tepesinde dün başlatılan karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.İl Özel İdaresi yetkilileri, 2600 rakımlı Şivekör Tepesinde 3 iş makinesi ile çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, diğer taraftan Şivekör Tepesinin hemen altında bulunan kayak merkezi yolunu da yeniden ulaşıma açtıklarını ve genişletme çalışmalarına başladıklarını söylediler.