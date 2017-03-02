02.03.2017 10:52:01

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Şemdinli ilçesinde kaçak 8 ton çay ile 42 bin paket sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bazı adreslerdeki aramalarda kaçak 8 ton çay ile 42 bin paket sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Bağlar köyünün Tuva ve Moşe mezralarındaki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda kaçak 8 ton çay ile 42 bin paket sigaranın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.