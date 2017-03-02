02.03.2017 10:44:12

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bazı ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bazı ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 Mart 2017 günü Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Tuva ve Moşe mezralarında ikamet eden bazı şahısların yapılan çalışmalar neticesinde ev ve eklentilerinde kaçak malzeme bulundurdukları tespit edildi. Tespit edilen adreslerde yapılan operasyonda 8 ton kaçak çay ve 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.