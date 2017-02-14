14.02.2017 12:38:09

Hakkari’de iş yerlerinin toplu kapatılması yasaklandı

Hakkari Valiliği, 15 Şubat nedeniyle iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklandığını açıkladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi. Açıklamada, “Kamu düzeninin unsurları arasında yer alan güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması önem arz etmektedir. Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin değişen şartlara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeniyle yakından ilişkilidir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını teminine yönelik piyasa şartlarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının da devletimizin sorumlulukları arasında olduğu açıktır. Kamu hizmetleri ile piyasa şartlarında mal ve hizmet sunumu, kamu düzeninden etkilenmektedir. Bu mal ve hizmetlerin aksatılmadan sunulmasının yanı sıra güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyaçlarının da güvence altına alınması için devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak ülkemize getirilişinin yıl dönümü olması münasebetiyle bölücü terör örgütüne müzahir oluşumların huzur, dirlik ve esenliği provokatif ve yasa dışı eylemlerle bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Son zamanlarda ilimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli rol oynayan vatandaşlarımızın bölücü terör örgütlerine karşı devletinin yanında yer almış olmasının, bu müzahir oluşumlara fırsat vermeyeceği aşikar olmakla beraber; kamu düzeninin korunması amacıyla ilimiz genelinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklanmıştır. Hakkarili vatandaşlarımızın ve esnafımızın göstermiş oldukları duyarlılığa teşekkür ederiz" denildi.

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