26.02.2017 12:49:57

Hakkari'de insan halkasıyla karlı dağlara 'evet' yazıldı

Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, AK Parti'nin referandum şarkısını yüzlerce vatandaşın katılımı ile birlikte karlı dağlarda seslendirdi.

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Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, AK Parti'nin referandum şarkısını yüzlerce vatandaşın katılımı ile birlikte karlı dağlarda seslendirdi.AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanyaya start vererek, partinin kampanya sürecinde meydanlarda çalacağı 3 yeni şarkıyı kamuoyu ile paylaşmıştı. Yüzlerce eser arasında birinci seçilen şarkı sanatçı Aydın Aydın tarafından Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyünde seslendirildi. Yaptığı ilginç kliplerle sürekli gündeme gelen ünlü sanatçı Aydın Aydın, referandum için birinci gelen şarkısını karlı dağlarda akrabaları ile seslendirdi. Yüzlerce köylü ile birlikte dondurucu soğuk havaya rağmen kar kalınlığının iki metreyi bulduğu zirveye çıkan Aydın Aydın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için yüzlerce eser arasında birinci seçilen Kürtçe şarkısını "Min Digo ErÃª - Ben 'evet' diyorum" seslendirdi.Köylüler ise karlı dağların zirvesinde 'evet' halkası oluşturarak sanatçıya destek verdi. Sanatçı Aydın Aydın şarkısını seslendirirken köylüler de halay çekip sanatçıyı alkışladı. Burada konuşan sanatçı Aydın Aydın, "AK Parti'nin referandum için yüzlerce eser arasından Kürtçe şarkımın seçilmesi beni sevindirmiştir. Hakkarili akrabalarımız, yakınlarımız 'evet' için yüreğini koydular. Karlı dağlarda ve soğuk havada bütün Türkiye'ye seslerini duyurmak için, 'evet' demek için buradalar. Ben bu referanduma sazımla, sesimle ve yazdığım müzikle destek vermek istedim ve özellikle de 'evet' diyorum. Çünkü milli irademiz için, güçlü bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için, yeni bir anayasa için 'evet' diyorum" dedi.Daha sonra sanatçı Aydın Aydın ve beraberindeki yüzlerce kişi, kar yığınları içinde halay çekip, halk oylamasına 'evet' diyerek alkış tuttular. Dondurucu soğukta yer yer zor anlar yaşayan sanatçı ve beraberindekiler zirve inişinde de referandum halk oylaması için birinci seçilen şarkı eşliğinde iniş yaptılar.Yüzlerce eser arasında birinci seçilen ve kardeşlik vurgusunun yapıldığı şarkının sözleri ise şöyle:"Ben evet dedim,Hep beraber evet diyelim,Herkes halaya kalksın,Kardeşlik için,Nisan bahardır kalkınVatanınıza sahip çıkınOnurlu bir yaşam içinEvet deyin, özgür olunEvet baş üstüne evetEvet gözüm üstüne evetses verin/oy verin evet deyinKöylerde şehirlerdeTürk Kürt bizler kardeşizYükümüz çok ağırdırMazlumların gözü bizdedirYerleri başımız üstünedirBen evet dedimHep beraber evet diyelim"