28.01.2017 22:32:33

Hakkari'de 'Huzur Türkiye' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde gerçekleştirilen 'Huzur' operasyonu kapsamında, Hakkari il genelinde 700 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur" operasyonu kapsamında, Hakkari il genelinde 700 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, Hakkari'de 3 ilçede 700 polisin katılımıyla 15 ayrı noktada sabit yol uygulaması yapıldı.Uygulamaya narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 700 polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polisler çevrede zırhlı araçlar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.