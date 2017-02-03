03.02.2017 12:38:30

Hakkari'de dondurucu soğuklar

Hakkari'de kar yağışının ardından kendini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Hakkari'de kar yağışının ardından kendini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Hakkari'de bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezinde birçok mahallede içme suyu şebekeleri donarken, belediye ekipleri ise vatandaşların içme suyu ihtiyacını tankerlerle karşılıyor. Zap Suyu, şelale ve dere yataklarının donduğu Hakkari'de, şiddetli soğuklar etkisini sürdürüyor.Hakkari-Çukurca karayolunun 20. kilometresinde donan içme suyu kaynakları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Hakkari ve Şırnak karayolunda yolculuk yapan vatandaşlar ise, donan içme suyu kaynaklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu güzel anı sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyorlar.