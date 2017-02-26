27.02.2017 11:25:54

Hakkari'de bozulan yollar onarılıyor

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle bozulan yolların onarılması için çalışma başlattı.

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Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle bozulan yolların onarılması için çalışma başlattı.Kent merkezindeki ana cadde ve ara sokakların yağışlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulması, kentte araç ve yaya trafiği için büyük sorun oluşturuyor. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tarafından başlatılan onarım çalışmaları kapsamında, çarşı merkezi ve mahallelerdeki cadde ve sokaklara asfalt döküldü.Çalışmaların kent genelinde devam edeceği bildirildi.