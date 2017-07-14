14.07.2017 14:12:14

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'kayıp şahıs' olarak arandığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.