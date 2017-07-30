30.07.2017 12:01:17

Hakkari'de bir asker kaza kurşunu ile şehit oldu.

Hakkari'de bir asker, görev değişimi sırasında kaza kurşunu ile şehit oldu.



Hakkari-Van karayolu emniyetini almak maksadıyla Çukurca ilçesine bağlı Testere Sırtları mevkiinde konuşlanan unsurların personel değişimi esnasında Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız (26), mevziyi terk ederken aynı birlikteki diğer personel tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığı zannedilerek yanlışlıkla vuruldu. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.





