Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 24 bölgenin 12 Şubat 2017 saat 00:00:01'den 26 Şubat 2017 saat 23:59:59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilir.