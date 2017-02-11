11.02.2017 21:55:35

Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ve ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 24 bölgenin 12 Şubat 2017 saat 00:00:01'den 26 Şubat 2017 saat 23:59:59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilir.

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