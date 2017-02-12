12.02.2017 16:46:59

Hakkari'de amatör maç heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Hakkarispor, sahasında ağırladığı Ağrısporu 1-0 mağlup etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Hakkarispor, sahasında ağırladığı Ağrısporu 1-0 mağlup etti.Merzan Mahallesi Şehir Stadyumunda oynanan maçı öncesi protokol üyeleri ve taraftarlara Hakkarispor atkıları dağıtıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, hakim ve savcılarla binlerce kişinin izlediği maç, çekişmeli pozisyonlara sahne oldu. Hakemin her iki takımın sporcularına değişik pozisyonlardan dolayı sarı kart göstermesi, maçın atmosferini daha da yükseltti. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci devresinde Ağrıspordan bir sporcunun kırmızı kart görmesi, maçı daha da heyecanlandırdı. Ani ataklar yaparak rakibine zor anlar yaşatan Hakkarispor, konuk takım sporcularının sert oyununa rağmen mücadelesini sürdürdü.Hakkarisporun 55. dakikada penaltıda Sinan Timur'un attığı golle 1-0 öne geçmesi, tribünleri coşturdu. Golden sonra oyuncular tribünlere doğru koşarak, sevinçlerini Vali Toprak ile paylaştılar. Geriye kalan sürede taraflar gol bulamazken, maç 1-0 Hakkari'nin üstünlüğüyle sona erdi. Bitiş düdüğüyle Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri, sahaya gelerek sporcuları kutladı.Tribünlerin dar olması nedeniyle yer bulamayan bazı taraftarlar ise, yol kenarında ve saha çevresinde maçı izlediler. Taraftarlar takımlarını en iyi şekilde destekleyerek şarkılar söyleyip 'en büyük vali, bizim vali' sloganları attılar.