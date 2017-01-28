29.01.2017 11:03:21

Hakkari'de 59 köy ve 198 mezra yolu kapandı

Hakkari'de kapanan 59 köy ve 198 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Hakkari'de kapanan 59 köy ve 198 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Hakkari'de üç gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yüzlerce köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 59 köy ve 189 mezra yolunda ise çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, yüksek kesimlerde kapalı bulunan 59 köy ve 198 mezra yolundaki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bir taraftan kar diğer taraftan ise inen çığlarla mücadele ettiklerini ifade ettiler. Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının en kısa sürede açılması için 55 iş makinesi ve 72 personelle çalışmaların devam ettiğini söylediler.