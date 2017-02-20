20.02.2017 19:53:35

Hakkari'de 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 43 bin paket kaçak sigara ve 600 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 43 bin paket kaçak sigara ve 600 kilo nargile tütünü ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 20 Şubat'ta Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde ikamet eden bazı şahısların ev ve eklentilerinde kaçak malzeme bulundurduklarının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu adreslere İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan müşterek operasyonda 43 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ve 600 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği bildirildi.