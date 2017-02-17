17.02.2017 10:18:07

Hakkari'de 32 köy ile 131 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 32 köy ile 131 mezra yolu ulaşıma kapandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Hakkari'de 32 köy ile 131 mezra yolu ulaşıma kapandı.Hakkari'de ekili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği, il genelinde 32 köy ile 131 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, yolların yeniden açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Akşam saatlerinde açılan Hakkari kayak merkezi yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.