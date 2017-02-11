12.02.2017 10:12:57

Hakkari'de 14 hakem adayı göreve hazır

Bedensel Engelliler Hakkari İl Temsilciliği İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen kursu başarıyla geçen 14 hakem adayı artık müsabakalarda görev alacak.

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Bedensel Engelliler Hakkari İl Temsilciliği İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen kursu başarıyla geçen 14 hakem adayı artık müsabakalarda görev alacak.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde Hakkari'de oynanan tekerlekli sandalye basketbol müsabakalarının sorunsuz yapılması için Bedensel Engelliler Hakkari İl Temsilciliği bünyesinde ve Cengiz Çatal başkalığında oluşturulan İl Hakem Kurulu, bir kurs gerçekleştirdi. Kursun sonunda yazılı sınavdan başarı gösteren 14 hakem adayı, il ve ilçelerde gerçekleştirilecek müsabakalarda artık görev alacak.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bedensel Engelliler Hakkari İl Temsilcisi Cengiz Çatal, hedeflerinin doğu bölgesinin ilk ve en köklü takımlarından Sümbül Engelliler Spor Kulübünden sonra engelli sporunda oyun kalitesinde çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi. Çatal, geçmişten bu yana hakem görevlendirme konusunda desteklerini esirgemeyen Hakkari Basketbol İl Temsilciliğine de teşekkür etti.