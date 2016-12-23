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Hakkari artık sporla anılacak
23.12.2016 09:13:57

Hakkari artık sporla anılacak

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesi' kapsamında kent merkezinde 5 bin öğrenciye yönelik 6 ayrı spor dalında yapılacak sportif faaliyetlerin startını verdi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesi" kapsamında kent merkezinde 5 bin öğrenciye yönelik 6 ayrı spor dalında yapılacak sportif faaliyetlerin startını verdi.

Sürekli meydana gelen terör olaylarıyla gündeme gelen Hakkari'nin bundan sonra sporla gündeme gelmesi için yetkililer harekete geçti. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesi" kapsamında 12 ilköğretim ve 17 ortaöğretim kurumundan 5 bin öğrenciye yönelik futsal, voleybol, masa tenisi, satranç, dart ve kayak branşlarında sportif etkinliklere başladı. Kent merkezinde bulunan üç ayrı spor salonunda her perşembe günü öğretmenler tarafından verilecek kültür, sanat ve spor faaliyetlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Spor Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, Hakkari Valiliği'nin desteğiyle başlattıkları "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesinin" küçük görünse de aslında çok kapsamlı ve büyük olduğunu söyledi. Hanlıgil, "Projemiz yaklaşık 6 ay sürecek. Projemizde 5 bin öğrencimizi çeşitli spor branşlarında bir araya getireceğiz. Hakkari'deki tüm beden eğitimi öğretmenlerimizle perşembe günleri sportif eğitimler vereceğiz. Şu an üç spor salonumuzda voleybol ve futsal müsabakalarımızı başlattık. Gelecek hafta dart ve kayak eğitimimiz başlayacak. Bizim hedefimiz Hakkari'de sporla tanışma yaşını olabildiğince alt seviyelere indirebilmektir" dedi.

"Hakkari'de tüm öğrencilerin bir spor branşı olacak"

Avrupa'da sporla tanışma yaşının anaokuluna kadar indiğini vurgulayan Hanlıgil, "Maalesef Türkiye'de bu yaş ortaöğretimlerde duruyor. Biz de bundan kaynaklı 5. sınıflardan başlayarak 12. sınıflara kadar kız ve erkek tüm öğrencilerimizi spor branşlarıyla buluşturuyoruz. Bu öğrenciler beden eğitim öğretmeleri ve antrenör hocaların etkisi olmadığı sürece sporla tanışmayacaklardı. Öğretmen arkadaşlarımıza da şunu söyledik. Kesinlikle buradaki amacımız kazanmaktır. Olabildiğince öğrencilerimizi bu işin içine katmak istiyoruz. Çocuklarımızın çoğu belki spor salonlarıyla ilk defa tanışıyorlar. İlk defa toplu eline alıp, ilk defa spor yapan öğrencilerimiz var. Bu çocukların sosyalleşmesinde ve kendilerini ifade etmelerinde çok yararlı etki bırakacak. Biz de sadece çocukların iyi bir ortamda spor yapması için buradayız" diye konuştu.

Projeye katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise sıcak, güzel ve keyifli bir ortamda spor yaptıkları için yetkililere teşekkür ettiler.
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