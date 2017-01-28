28.01.2017 14:23:33

Hakkari AİHL öğrencileri İstanbul'da

Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerinin İstanbul gezisi devam ediyor.

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Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerinin İstanbul gezisi devam ediyor.İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesinin organizasyonu ile yapılan İstanbul Kültür Gezisi, devam ediyor. İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şube Başkanı Ramazan Özdemir, Başkan Yardımcısı Reşit Demir, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Engin Duman, Meslek Dersleri Öğretmeni Abdulmuttalip Erip'ten oluşan 35 kişilik kafile, İstanbul'da tarihi mekanları gezdi. Ziyaretleri sırasında İstanbul Başakşehir Futbol Kübünün tesislerini gezen kafile, zorlu Bursaspor maçı öncesinde kulübe başarılar diledi.