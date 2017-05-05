05.05.2017 17:56:13

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

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IHAAW180158-GEN/05-05-2017 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. 05.05.2017 18:01:58 TSI NNNN