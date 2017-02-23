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'Hakikaten kazanılması gerekiyordu'
24.02.2017 00:01:39

'Hakikaten kazanılması gerekiyordu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Zor bir maçtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zor bir maçtı. Sadece oynayıp kazanılması gereken bir maç değil. Hakikaten kazanılması gerekiyordu. Cenk'in attığı gol anlamlıydı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Hapoel Beer Sheva'yı yenerek bir üst tura yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "İki maçta da iyi sonuç alıp turu geçmek istiyorduk, öyle de oldu. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün çok hareketli bir maç oldu. Gereksiz top kayıplarımız dışında iyi bir maç oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonrası için diğer maçlara bakacağız" diye konuştu.

"RAKİBİ OYUNA ORTAK ETTİK"

Beer Sheva'nın iyi bir takım olduğunu söyleyen şenol Güneş, "Burada zor bir maç olacağını bekliyorduk. 1-0'dan sonra rakip oyuna ortak oldu. Hem ilk yarı hem ikinci yarı pozisyonlar verdik. Tempolu ve kompakt oynayan, etkili ataklar yapan bir takım. Top kayıplarımız rakibi oyuna ortak etti. Sadece isme bakarak diğer takımlara göre geride olduğu için olumsuz bakanlar vardı Beer Sheva'ya karşı. Bizim için de her şey bitmiş anlayışı vardı ilk maçtaki skora göre" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA KONTROLLÜ OYNAMAK ZORUNDASINIZ"

"Golü attık, ardından paldır küldür hızlı oyunlar oynadık" diyen Güneş, şöyle devam etti:

"Sindire sindire gitmeliyiz. Rakipler güçlü, ancak finale zaman var. Oyun olarak kendimizi geliştirmemiz gereken durumlar var. Bugün onu gördük. Biraz daha kontrollü oynamak zorundasınız. Senin hamlene rakip de hamle yapar ve sen hata yaparsan cezanı keserler."

"BÜTÜN TARAFTARLARI BİRLEŞTİRMEKTİR"

Beşiktaş taraftarı hakkında da görüşlerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Takımlarına destek olduklarında çok güzel sinerji oluyor. Taraftarın arasında diğer takımların taraftarlarının da olduğunu düşünüyorum. Önemli olan ortak değerde bütün taraftarları birleştirmektir. Biz de bunu yapıyorsak mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

DERBİ HAKKINDA

Galatasaray maçına bugünden itibaren hazırlanacaklarını aktaran Güneş, "Hem dinleneceğiz hem de toparlanıp o maça hazırlanacağız. Büyük bir camiayla, iyi bir takımla oynayacağız. Hocası, yönetimi gayet başarılı ve gayet iyi işler yapıyorlar. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama oyunun en iyisini yapmaya çalışacağız. Oynadığımız oyunla hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

"İYİ BİR TAKIMIZ"

Sakat olan Mitrovic'in cuma günü idmana başlayacağını dile getiren Şenol Güneş, "Oğuzhan'a darbe geldi, nasıl olacak bilmiyorum. Oynayanlarla ilgili ise takım adına herkes iyi niyetle çalıştı. Galatasaray maçında eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkmaya çalışacağız. Bu maçta kafamız karışıktı. Skora göre değişiklik yaparken git-geller oldu. Zor bir maçtı. Sadece oynayıp kazanılması gereken bir maç değil. Hakikaten kazanılması gerekiyordu. Cenk'in attığı gol anlamlıydı. Bu arada bazı oyuncular dinlendi ve bazılarını oynatırken şartlara göre hareket ettik. Mükemmel değiliz, iyi bir takımız" açıklamalarında bulundu.

"BUNLARIN SONU YOK"

Fikstür hakkında eleştiri de yapan Güneş, şöyle devam etti:

"Milli takım, Şampiyonlar Ligi, UEFA ve ligler diye yapılır. Pazartesi çok oynadık bu sene de mesela. UEFA'da en çok pazartesi biz oynadık. O zaman bunları söylemeyenler şimdi bunları söylemeye başladı anlamıyorum. Tersini yapabilirdi federasyon. Bunun için bütün futbol kamuoyuna mesaj vermeyi doğru bulmuyorum. Bunun üzerinden muhakeme yaparak saha dışındaki hakem maç planlaması vs. yani bunların sonu yok. Uzun zamandır hiçbirine girmiyorum. "BUNLARDAN BİR ŞEY BEKLEMEK SİZİ UZUN VADEDE TAŞIMAZ"

Mukavele uzatıp uzatmayacağı konusunda ise Şenol Güneş, "Biz taraftarı, taraftar bizi seviyor. Yöneticilerimi de seviyorum. Mukavelenin ise önemi yok" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort /İHA)
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