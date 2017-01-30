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'Hakemin gözüne perde indi'
31.01.2017 00:40:12

'Hakemin gözüne perde indi'

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından hakemlere yüklendi. Kocaman, alınan sonuç için üzgün olduğunu belirtirken, "Hakemin gözüne perde indi" ifadesini kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Kocaman, Beşiktaş'ın ilk 20 dakikada topu hızlı kullanarak oyunu kenarlara götüreceğini ve kendilerine baskı uygulayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Kocaman, mücadeleyi dengeye getirebilecekleri pozisyonlarda hakem Özgür Yankaya'nın aleyhlerine kararlarla kendilerini etkilediğini öne sürdü. Siyah-beyazlı takımın öne geçerek kendilerine hasar vermesine rağmen maç içinde umutları olduğunu anlatan Aykut Kocaman, şunları söyledi: 

"Düşündüğümüz senaryonun en kötüsü oldu. Gol yedikten sonra biz de üstümüzdeki tedirginliği attık, oyunun içine girdik. Oyun dengede giderken yüzde yüz faulden gol geldi. Özgür Yankaya enteresan bir hakem. Gözlerine perde indi, net faulü görmedi. Dönerken gol oldu. Beşiktaş gibi istekli takım karşısında 2-0'dan çevirmek kolay değildi. Biraz daha oyunu tutmaya başladık ancak yüzde yüz penaltı… Tosic'in eline çarpan top, yardımcının gözüne perde indi. Tekrar toparlanıp oyuna ortak olabilirdik."

İkinci yarıda takımı adına olumlu hiçbir şeyin olmadığını anlatan Kocaman, "Beşiktaş antrenman maçlarındaki gibi oynadı. Çift kalelerdeki hızlı ataklar nasıl yapılır, bize gösterdiler. Beşiktaş'ı kutluyorum. Hakeme zaman zaman perde iniyordu, zaman zaman kalkıyordu. İndiği zaman bizim aleyhimize oldu" ifadelerini kullandı.



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