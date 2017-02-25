25.02.2017 10:50:46

Hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'nun acı günü

Süper Lig eski hakemlerinden ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu gözlemcisi Mustafa Kamil Abitoğlu'nun annesi Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Süper Lig eski hakemlerinden ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu gözlemcisi Mustafa Kamil Abitoğlu'nun annesi Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Alanya'daki yaşadığı evinde bir hafta önce beyin kanaması geçiren Süper Lig eski hakemlerinden Mustafa Kamil Abitoğlu'nun annesi 76 yaşındaki Şanize Abitoğlu yakınları tarafından Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan ve 7 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Şanize Abitoğlu, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Abitoğlu'nun cenazesinin, hastane morgundan alınarak öğle namazını müteakip Sugözü Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sugözü Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.