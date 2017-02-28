28.02.2017 10:21:44

Hakem aday kursu başladı

Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Hakem Aday Kursu başladı. Bir hafta sürecek kursa 18 yaşını dolduran, lise mezunu, basketbol alt yapısı ve hakemlik yapabilir diye sağlık raporu olan gençler katılabilecek.

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Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Hakem Aday Kursu başladı. Bir hafta sürecek kursa 18 yaşını dolduran, lise mezunu, basketbol alt yapısı ve hakemlik yapabilir diye sağlık raporu olan gençler katılabilecek.Genç arkadaşlarımız için bu kurslar hayata atılma adına çok önemli diyen Basketbol Federasyonu il hakem komitesi üyesi ve Bandırma temsilcisi Öztürk Keskinkılıç "Balıkesir il hakem komitesinin düzenlediği bu hakem aday kursların gençler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir hafta sonunda kursu başarıyla bitiren hakem adayları, eski hakemler ve il hakem komitesi tarafından yetiştirilecekler. Burada da başarılı olanlar sene sonunda klasman hakemliğine önerilecekler " dedi.