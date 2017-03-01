01.03.2017 11:50:28

Hakan Yılmaz yeniden başkan seçildi

Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas spor kulübü başkanlığına Hakan Yılmaz seçildi.

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Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas spor kulübü başkanlığına Hakan Yılmaz seçildi.Dernek lokalinde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Nurettin Budak'ın yaptığı olağan genel kurul toplantısında gelir gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi. 628 üyesi bulunan kulübün tek liste ile gerçekleşen seçimlerinde açık oylama ile Hakan Yılmaz ikinci kez dernek başkanlığına seçildi. Yılmaz, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Kulübüm ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına destek veren herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kulübümüz bu akşam olduğu gibi her akşam kalabalık olsun, birlik beraberlik olsun" diye konuştu. Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas spor kulübü derneği yönetim kurulu Hakan Yılmaz, Erhan Sürer, İlker Eren, Mehmet Avcı, Süleyman Umut, Recep Can, Ömer Tek'den oluştu. Programa Esnaf Sanatkar Odası Başkanı İbrahim Mutur,AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Karameşe ve üyeler katıldı.