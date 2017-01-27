27.01.2017 20:27:02

Hakan Ünsal da 'evet' dedi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek verdi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek verdi.Twitter hesabı üzerinden bir video yayımlayan Hakan Ünsal, başkanlık sistemi için 'evet' dedi. Ünsal, yaptığı açıklamada, "Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik ettiğimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu değişiklikler için ben de 'varım' diyorum. Büyük devlet olmak için 'evet' diyorum. Büyük millet olmak için 'evet' diyorum. Ama en önemlisi devlet ve millet olarak hak ettiğimiz güzel şeyler için 'evet' diyorum. Sevgili Alpay Özalan hocam sen de var mısın?" ifadelerine yer verdi.