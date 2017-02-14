14.02.2017 15:15:04

Hakan Şükür'e kızdı, oğlunun ismini değiştiriyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden Abdurrahman Yakaomar, 11 yıl önce Hakan Şükür adını verdiği oğlunun adının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Yakaomar, çocuğuna Diyarbakır'da öldürülen Aytaç Baran ve Yasin Börü'nün isimlerini vereceklerini kaydederek, 'Hakan Şükür yaşayacağına Yasinler ve Aytaçlar yaşasın' dedi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden Abdurrahman Yakaomar, 11 yıl önce Hakan Şükür adını verdiği oğlunun adının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Yakaomar, çocuğuna Diyarbakır'da öldürülen Aytaç Baran ve Yasin Börü'nün isimlerini vereceklerini kaydederek, "Hakan Şükür yaşayacağına Yasinler ve Aytaçlar yaşasın" dedi.Silopi'de futbol sevdalısı Abdurrahman Yakaomar, 11 yıl önce doğan çocuğuna, dönemin efsane futbolcularından Hakan Şükür'ün adını verdi. Ancak Yakaomar, Şükür'ün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ile bağlantısının ortaya çıkması nedeniyle değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Yakaomar, "3'üncü ligde futbol oynadığım dönemlerde Hakan Şükür'ün Avrupa'da ve milli takımdaki başarısı nedeniyle o dönemde dünyaya gelen oğluma Hakan Şükür ismini bıraktım. Bu darbeden sonra Hakan Şükür'ün darbe yanlısı olduğu için ismini değiştirmek istiyorum. İsmini Yasin Aytaç olarak değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra inşallah çocuğu Yasin Aytaç olarak çağıracağız. Dilekçemizi mahkemeye verdik. Yakında yeni kimliği inşallah alacağız. Yasin Aytaç iki iyi insan. İki kardeşimiz de Diyarbakır'da şehit edildi. Hakan Şükür yaşayacağına Yasinler, Aytaçlar yaşasın" diye konuştu.Hakan Şükür Yakaomar ise "Eskiden ben Hakan Şükür'ü çok seviyordum. Şimdi Hakan Şükür'ü sevmiyorum. Çok mutluyum. Yasin ve Aytaç'ı çok seviyorum" şeklinde konuştu.