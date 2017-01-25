26.01.2017 10:04:34

Hakan Doğanay Foça'da sahne alacak

Foça'ya yerleşen ünlü televizyoncu ve müzisyen Hakan Doğanay en yeni cover şarkıları ve özel orkestrası ile ilk kez Eski Foça'da sahne alacak.

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Foça'ya yerleşen ünlü televizyoncu ve müzisyen Hakan Doğanay en yeni cover şarkıları ve özel orkestrası ile ilk kez Eski Foça'da sahne alacak.Bu konuda sosyal medyada mesaj yayınlayan Doğanay, "Sonra duymadım, etmedim, haberim yoktu falan demeyin. Doğum günümü yine sahnede sizlerle kutluyorum. Ama bu sefer ilk kez Foça'da sahnedeyiz." dedi. Doğanay, hayranlarını konser için Foça'ya davet etti.