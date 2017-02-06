06.02.2017 13:21:07

Hakan Doğanay Foça'da mest etti

Eski Foça'ya yerleşen ünlü sunucu, tv yapımcısı ve müzik yorumcusu Hakan Doğanay, yeni yaşını bir barda verdiği bir konser ile kutladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eski Foça'ya yerleşen ünlü sunucu, tv yapımcısı ve müzik yorumcusu Hakan Doğanay, yeni yaşını bir barda verdiği bir konser ile kutladı.İzmir'deki Eski Foça'ya yerleşen Hakan Doğanay, doğum gününde bir barda konser verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda repertuvarındaki parçaları seslendiren Doğanay, dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı. Doğanay'ın uzun yıllardır birlikte müzik yaptığı Çandar Aşkın gitarda, Eray Karakaş davulda sahne aldı. Hakan Doğanay'ın şarkılarına ise katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti. İki saat sahnede kalan Doğanay, "Biz, konser ağırlıklı bir performans grubuyuz. Genel olarak da açık havada konser veriyoruz ve festival ağırlıklı çalışıyoruz; ancak bu barda, ya da bir gece kulübünde konser vermiyoruz anlamına gelmiyor. Foça'da bir performans sergilemek istiyorduk. Doğum günüm buna vesile oldu. Bizi gerek Foça'dan, gerekse İzmir'den, şehir dışından Ankara'dan, Denizli'den dinlemeye gelen tüm dostlara ayrıca minnettarım" dedi.